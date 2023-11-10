По словам актрисы, ее любимый поддерживает нашу страну.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, что ее российский муж намерен получить украинское гражданство. По ее словам, он поддерживает Украину и ему стыдно быть россиянином.

Интересно, что Максим Аплин с первых дней полномасштабного российского вторжения рассказывает в своих соцсетях о зверствах оккупантов.

"Он позаботится об этом (получении гражданства Украины, - УНИАН). Он будет, я думаю, менять, не думаю, а он планирует это сделать. Как раз у него сейчас идут документы по резиденции испанской. И я думаю, что в конце-концов… Потому что, конечно, ему стыдно, он переживает и всем сердцем поддерживает Украину", - призналась актриса в интервью Алине Доротюк.

Стоит отметить, что Екатерина кузнецова долгое время жила в России, там у нее есть недвижимость. Также она снималась в российских сериалах, одним из самых популярных стал "Кто ты?" с Антоном Батыревым в главной роли.

Однако после 24 февраля 2022 года она вместе с супругом выехала из страны-агрессора. Сначала они уехали на Шри-Ланку, а затем в Испанию. В Украине Кузнецова сейчас бывает редко, но при этом она полностью поддерживает свою родную страну.

Напомним, ранее Кузнецова показала бойфренда-россиянина в футболке с гербом.

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