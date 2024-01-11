Певица отменила ближайшие концерты.

Украинская певица Ирина Федишин сообщила печальную весть у себя в инстаграме. Оказалось, что сегодня умерла ее бабушка. Причину смерти женщина не называет.

"На 85 году жизни не стало моей бабушки Евгении. Трудно подобрать слова", - написала Ирина.

Она добавила, что навсегда оставит о ней теплые воспоминания в сердце.

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"Это была бабушка, с которой я провела свое детство. Много воспоминаний и самых теплых моментов: самые вкусные блюда, самые теплые праздники, самые заботливые руки, самое доброе сердце. Самая родная и лучшая. Люблю тебя, моя бабушка! Спасибо тебе за все", - вспомнила Федишин.

Певица также опубликовала фотографию, на которой они обнимаются с бабушкой на фоне елки.

Ирина отметила, что едет домой, чтобы провести бабушку в последнюю дорогу.

Из-за тяжелой потери, Федишин сообщила об отмене ближайших концертов в Луцке и Ровно.

Напомним, что недавно о смерти своей бабушки сообщил победитель шоу "Холостячка" и сценарист Александр Эллерт. Мужчина сейчас находится в Америке, поэтому не смог попрощаться с родным человеком. Он подчеркнул, что нужно всегда любить и ценить своих бабушек, дедушек, мам, пап и друг друга.

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