Мужчина не успел попращаться с бабушкой.

Победитель шоу "Холостячка" и сценарист Александр Эллерт недавно рассказал о горе в семье. На своей странице в инстаграм он написал о смерти бабушки.

"Моя бабушка умерла. В 78 лет выходит. Финальные года четыре из-за своей деменции она ничего не помнила. На ее вечный сон ушло 22 года. Прощай, ба", - написал Эллерт.

Мужчина подчеркнул, что нужно всегда любить своих бабушек, дедушек, мам, пап и друг друга.

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Эллерт не смог попрощаться с бабушкой, ведь находится сейчас в США. Именно там он активно гастролирует и участвует в концертах с другими комиками.

Напомним, известный юморист уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. До того он уволился с должности сценариста в студии "Квартал 95", с которой много лет сотрудничал. Ему неоднократно писали хейт о пересечении границы во время войны, однако мужчина уверяет, что выехал официально по всем нормам законодательства во время военного положения.

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