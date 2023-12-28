Звезда рассказала, как иногда трудно собирать донаты для ВСУ.

Певица Ирина Федишин часто гастролирует с благотворительными концертами по миру. А недавно в интервью для OBOZ.UA она отметила, что собирать помощь для наших бойцов становится все труднее.

"Мы даже здесь, в Украине, замечаем, что люди устали. Сейчас на концертах за границей просто сказать слово "война" – этого уже и недостаточно. Но мы стараемся так выстроить выступления, что даже, если люди приходят с мыслями немного утешиться, в течение выступления погружаются в то, чем живет сейчас Украина. Мы со сцены напоминаем, что война продолжается, цена ее очень высокая, каждый день гибнут люди", - сказала Ирина.

Также исполнительница добавила, что иногда к ней подходят украинцы, которые говорят: "Зачем уже сопротивляться? Надо сдаться, потому что это человеческие жизни". Но после выступления меняют свое мнение и говорят, что все же стоит бороться.

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"Сейчас каждый сознательный украинец должен понимать, что одни ребята на передовой эту войну не вытянут. Это противостояние, в которое должны включиться все. Каждый обязан постоянно что-то делать на своем уровне – помогать, волонтерить. Если мы пригоняем воинам машину, то кто может – ее красит, кто может – догоняет до фронта", - отметила певица.

Напомним, что интервьюер Рамина Эсхакзай тоже высказалась по поводу того, что стоит постоянно помогать нашим защитникам. Несмотря на то, что она часто ездит снимать военных в горячие точки, женщина все равно готова пойти на фронт, если это потребуется.

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