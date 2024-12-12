Исполнительница рассказала подробности.

Украинская певица Ирина Федишин стала жертвой мошенников. Об этом она сообщила сегодня, 12 декабря, в своем Instagram.

По словам артистки, ее электронную почту и YouTube-канал взломали. Ирина подчеркнула, что к этому инциденту могут быть причастны россияне.

"Несколько часов назад была осуществлена масштабная кибератака из разных стран. Это еще раз напоминает нам, что враг не спит и продолжает свои информационные нападения. Это произошло во время моего большого рождественского тура, и для нас это огромная потеря, ведь на моем YouTube-канале почти полмиллиона подписчиков", - написала Федишин.

Видео дня

Позже она сообщила, что на ее YouTube-канале уже начали публиковать ложные ролики. Поэтому Ирина призвала всех быть осторожными и не верить тому контенту, что сейчас создают преступники.

"У меня шок! Я честно говоря, не думала, что все так далеко зайдет, но уже сейчас я увидела, что на моем канале появилось фейковое видео, где подделали мой голос. Просто взяли мое обращение и рассказывают всякую чушь. Это действуют злоумышленники. Я к этому не имею никакого отношения. На данный момент я не имею доступа к своему YouTube-каналу. Поэтому не обращайте на это внимание и мы прилагаем все усилия, мы обратились во все соответствующие спецслужбы, чтобы как можно быстрее это решить".

Напомним, ранее певица Lida Lee стала жертвой мошенников и осталась без денег.

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