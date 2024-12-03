Певица рассказала, что ее "развели" на деньги.

Известная украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, поделилась деталями неприятной ситуации, которая произошла с ней накануне. Артистка стала жертвой мошенников, которые обманули ее.

В своем Instagram исполнительница рассказала, что 2 декабря у ее подруги Дарьи был день рождения. Близкие люди девушки, в частности, и Lida Lee подготовились к празднованию и решили провести этот день в арендованном доме, где планировали устроить небольшую вечеринку.

За несколько дней до дня рождения знаменитость прислала задаток за аренду, однако, когда компания приехала в этот дом, то поняла, что его просто не существует. А мошенники исчезли, они не отвечали на звонки клиентов.

Видео дня

"Нас просто кинули. История, которая могла случиться только со мной, с моей командой. Сегодня день рождения у этой девочки. Мы арендовали дом на сутки, чтобы отпраздновать день рождения моей Дашки, приехали и оказалось, что нас просто кинули. Дом, который мы арендовали, просто не существует. Риелтор и владелец слились, деньги исчезли, мы стоим в шоке со всем декором, тортиком и планами. А теперь представьте панику за час до мероприятия", - написала Lida Lee.

Однако сама артистка решила исправить ситуацию. Когда она поняла, что владелец дома и риелтор уже не выйдут на связь, то предложила друзьям отпраздновать у нее дома. День рождения, по словам Лидии, был замечательным благодаря присутствующим, которые быстро изменили планы и все организовали.

"Человек не брал трубку, просто не отвечал, удалил всю приписку. Короче, дело не в этом. Дело в том, что рядом люди, которые собрались и сделали все для того, чтобы праздник осуществился. Мы перенесли празднование ко мне домой", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Klavdia Petrivna стала жертвой мошенников. Певица разоблачила злоумышленников и обратилась с просьбой к поклонникам.

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