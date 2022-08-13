Муж Наташи Королевой Сергей Глушко ("Тарзан") прославился своими антиукраинскими высказываниями.

На днях украинская певица Ирина Билык дала благотворительный концерт в Майами, США. Во время выступления она позвала на сцену Людмилу Порывай – маму одиозной певицы Наташи Королевой, жены путиниста и украинофоба Сергея Глушко ("Тарзан").

Об этом в своем Instagram рассказал шоумен Анатолий Анатолич, опубликовав видео.

Известно, что Людмила Порывай на данный момент проживает в Майами. Она пришла на концерт украинской певицы в сине-желтом наряде – желтом платье и синем платке вокруг шеи.

На опубликованном видео видно, как Билык, стоя на сцене с ней, заявила: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался говном…".

В ответ на это Порывай громко рассмеялась, дав понять, что явно разделяет такое мнение Билык.

"Надеюсь, было продолжение: "А у дочки язык в заднице", "Тарзан – пи***! А Иринка – молодчинка", "Ира, как всегда, что думает, то и говорит", "Хорошо сказала, но мало", - отреагировали пользователи.

Напомним, Наташа Королева родом из Украины, но за 5,5 месяцев она так и не высказалась о развязанной Россией войне против родной страны.

На 9 мая Королева с мужем-путинистом Тарзаном в советских костюмах выступили в Кремле.

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