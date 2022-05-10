После 24 февраля певица ни разу не высказалась в поддержку родной Украины.

Украинская певица Наташа Королева, которая давно живет и работает в России, после полномасштабного вторжения РФ решила отмолчаться, в то время как ее муж-путинист Тарзан откровенно поддержал кровавую войну и агрессивную политику Путина. Война на ее Родине не помешала Королевой в честь 9 мая выступить на концерте в РФ. Еще недавно они с Тарзаном выступали на мероприятии, организованным фондом поклонника "русского мира" Львом Лещенко. А 9 мая они плясали в Москве.

Наташа появилась там в советской пилотке, пуховике в пол, брюках цвета хаки и ботинках на тракторной подошве.

Тарзан позировал в красном спортивном костюме с изображением серпа и молота.

Кроме того, опальная Королева спела 9 мая в Кремле. На сцене страны-агрессора она пела "Синий платочек".

Напомним, Денис Повалий открестился от мамы, которая плясала перед россиянами на День Победы.

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