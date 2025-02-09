Инна Белень отреагировала на слова Терена о 'безумной любви': 'Я снова ошиблась'

Она заявила, что видит рядом с собой зрелого мужчину.

13 сезон романтического реалити "Холостяк" уже закончился, а вот скандалы вокруг него все не утихают. После расставания главный герой Александр Терен и победительница Инна Белень не могут найти общий язык.

В интервью "Люкс ФМ" Инна сообщила, что в очередной раз ошиблась в своем выборе. По ее словам, она действительно была влюблена в Терена, поэтому его слова относительно того, что он не почувствовал безумной любви, ее задели и она посоветовала ему не разбрасываться такими словами.

"Я снова ошиблась в своем выборе. Снова обожглась. Очень много шла на уступки, хотя и говорила, что хочу отношения, где мне каждый раз не придется прогибаться под правила от мужчины. Что касается "безумной любви", то нельзя разбрасываться такими словами как "любовь". Можно было сказать так, что "я не почувствовал того, что хотел бы почувствовать к тебе, Инна". Но я, к примеру, скажу иначе. На проекте я влюбилась в Сашу. В голове уже выстроила сценарий: замужество, покупка дома и ребенок. Получила ли я это? Нет. Бывает", - отметила Инна.

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Она добавила, что видит рядом с собой мужчину, который готов к серьезным отношениям и к детям.

"Рядом хочу мужчину, который не будет со мной конкурировать, будет защищать. Для меня сейчас табу, когда человек ради одобрения аудитории будет унижать свой выбор. Хочу видеть зрелого и взрослого мужчину, который нагулялся и хочет семью, видит нас единым целым", — подчеркнула Инна.

Конфликт между Тереном Белень - что известно

Впервые о конфликте между ними стало известно после интервью Инны Славе Демину. Тогда она защитила русскоговорящих украинцев, а это не понравилось Терену.

Вскоре пара рассталась. После этого поклонники Инны набросились на Александра. В связи с этим он попросил экс-девушку оставить его в покое.

Инна же не смогла сдержаться и отреагировала на это. Она в слезах сообщила, что как бы она не отстаивала себя, все равно будет плохой, потому что вступила в спор с ветераном войны.

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