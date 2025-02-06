'Не почувствовал безумную любовь': Терен высказался о разрыве с Инной Белень

"Холостяк" признался, что не верит в любовь с первого взгляда.

"Холостяк" Александр Терен признался, что не смог испытать глубокие любовные чувства в рамках проекта.

"Сложно сказать, что это такое полноценная глубокая любовь. Потому что за два месяца общения не только с одной женщиной, а с тринадцатью за такой срок и в таких условиях – по крайней мере у меня любовь сложно возникает. Я не верю в любовь с первого взгляда, поэтому мне действительно нужно немного времени для того, чтобы влюбиться. У меня всю жизнь так было", - сказал Терен в интервью Маричке Падалко.

Он говорит, что не верит в любовь с первого взгляда, а когда ты общаешься со многими девушками несколько месяцев, то сложно думать о чувствах, особенно когда вас окружают камеры.

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"Поэтому за это короткое время, действительно, я лично не смог почувствовать безумную любовь и так далее. Считаю, что это нормально в тех условиях, когда на тебя все смотрят, в частности, 35 камер вокруг, и все ждут, когда вы поцелуетесь, то немного сложно думать в то время о своих чувствах", - признался герой реалити-шоу.

Стоит отметить, что недавно Терен сообщил о разрыве с Инной Белень. По его словам, конфликт между ними начался после интервью девушки Славе Демину, когда Инна заступилась на русскоговорящих украинцев.

"Довольно импульсивно и экспрессивно (Инна отреагировала на противоположную позицию, - УНИАН), мне кажется. Звонка не было, был только пост в Telegram, где якобы я там обидел ее чем-то", — добавил ветеран.

Напомним, ранее Инна Белень в слезах высказалась о ссоре с Тереном.

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