Мужчина публично обратился к хейтерам в сети.

Ветеран войны и главный герой 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько, который сообщил о расставании с Инной Белень, пожаловался на хейт и проклены от поклонников девушки.

Мужчина вышел на связь в сети и отметил, что начал получать немало негатива в свой адрес. По его словам, новость о завершении отношений с волонтером Инной многих ее подписчиков очень возмутила.

"Подписчики Инны, вы перешли все границы. Я знаю, что вы точно это смотрите. Ваши проклены, оскорбления уже действительно перешли все границы и мне это не нравится. Я пытаюсь с этим бороться и мне удастся это сделать", - отметил Терен в Instagram и закрыл возможность оставлять комментарии под своим постом.

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Александр также добавил, что его совесть чиста, ведь он никогда не говорил плохие слова в адрес Инны. Поэтому обратился ко всем хейтерам так:

"Я никогда не оскорблял Инну. Я уважаю ее как человека и как женщину, поэтому то, что вы пишете - это гадость. Пусть оно остается с каждым, кто это написал".

Реакция Инны Белень

Сама же Инна уже прокомментировала разрыв с Тереном в сети. А после заявления о прокленах ее подписчиков ответила экс-возлюбленному в своем Instagram.

"Когда обвинения летят в мою сторону - это одно, а когда затрагивают моих подписчиков - это уже другое. У меня сильная, сознательная аудитория. Это люди, которые донатят, сдают кровь и реально меняют этот мир. Их не нужно трогать. Я не буду это никак комментировать, потому что не собираюсь обесценить свой выбор ради чьей-то реакции. Мои люди остаются со мной и я благодарна им за это", - написала волонтер.

К слову, в тринадцатом сезоне за сердце "холостяка" Александра "Терена" Будько боролись 13 девушек. В финале он выбрал волонтера Инну Белень, а на пост-шоу пара сообщила, что продолжила свои отношения после окончания проекта. Однако в последнее время ходили слухи, что влюбленные не вместе после публичной ссоры относительно языкового вопроса. А сегодня, 4 февраля, Александр и Инна подтвердили свое расставание.

Напомним, ранее Григорий Решетник намекнул, кто может стать следующим "холостяком".

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