Инна Белень в слезах высказалась о ссоре с Тереном: 'У меня связаны руки'

Она поставила точку в их конфликте.

На днях стало известно, что главный герой проекта "Холостяк" Александр Терен и победительница Инна Белень расстались. После этой новости мужчина пожаловался, что подписчики его экс-девушки ополчились против него и начали хейтить в соцсетях.

Инна достаточно эмоционально отреагировала на это. Она со слезами на глазах сказала, что не желает Терену ничего плохого, так как она хотела построить с ним отношения. Также она отметила, что как бы не отстаивала себя, все равно будет плохой, потому что вступила в спор с ветераном войны.

"То, что сейчас происходит на просторах интернета, честно, не ожидала. После того общения, которое у нас было на проекте, когда вся страна смотрела за тем, какая сказка может быть, и когда после, и реально пытались строить отношения. А сейчас мне что-то пишут о подписчиках... Я не хочу этот спор, хотя бы потому, что спор с ветераном войны, который потерял ноги. У меня связаны руки, я не хочу разводить измену в интернете, потому что как бы я себя не защищала, не отстаивала свое мнение, я буду плохой, потому что я иду на человека, который положил свое здоровье ради нашей страны", – отметила волонтер.

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Она добавила, что не скрывала от него свои сториз, потому что хотела, чтобы он ею гордился. По словам Инны, она публиковала донаты, сборы и другое.

Кроме того, она сообщила, что больше не будет ничего комментировать относительно Терена.

"Я точно знаю, как я сейчас не хочу, какого отношения ко мне я терпеть не буду. На моей странице вы не увидите ни одного комментария о Саше. Я не вижу смысла продолжать эту тему. Своим отношением человек просто все показал. Еще раз спасибо большое за все, что было между нами. Спасибо за все, за позицию, за защиту. И я думаю на этой ноте мы просто закрываем эту тему", – подытожила Белень.

Напомним, ранее Григорий Решетник намекнул, кто может стать следующим "холостяком".

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