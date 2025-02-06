Девушка также рассказала, почему отказалась от участия.

Украинская военнослужащая Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка" с "Азовстали", впервые призналась, что ей предлагали участие в шоу "Холостяк".

На днях она опубликовала пост в своем Instagram и подробно рассказала о предложении от создателей реалити.

"Когда прошла шумиха вокруг "Холостяка" могу написать интересный факт. Где-то год назад меня приглашали на реалити-шоу. Мне не сказали название, однако сказали, что в шоу один медийный военный человек будет выбирать среди предложенных кандидатов себе пару", - рассказала Екатерина.

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Однако такой формат проекта военнослужащей не был интересен. О причинах своего отказа от участия она написала так:

"Меня не интересует формат реалити-шоу, где все будут копаться в моем белье, разгребать личную жизнь и обсасывать детали моих травм. А еще будут оценивать. Субъективно, грязно и предвзято. Да, это поднимет рейтинг страницы. Будет дороже реклама и лучше будут идти сборы. Но вопрос, чем это закончится для моей психики и репутации".

Екатерина отметила, что есть чем сейчас заняться и она продолжает жить своей жизнью.

"Я дальше на фронте, делаю свою маленькую работу, живу свою лучшую жизнь рядом с замечательными людьми и своей собакой. Я более-менее активно веду активность на своих страницах в соцсетях, думаю, этого достаточно для тех, кому я правда интересна. Для тех, у кого хватит эмпатии не спрашивать о детях, мужчинах, травмах, сексуальных предпочтениях, насилии и количестве половых партнеров. Для тех, кому достаточно меня, моей искренности и самоотверженной работы. У меня достаточно проблем, задач, хейта и непонимания, чтобы искать себе еще больше. И да. У меня нет второй половинки. Я целостная", - подчеркнула Пташка.

К слову, в конце 2024 года завершился тринадцатый сезон романтического реалити "Холостяк". Главным героем был ветеран войны Александр "Терен" Будько. За его сердце боролись 13 девушек. В финале он выбрал волонтера Инну Белень, с которой на днях официально завершил отношения.

Напомним, ранее Александр Терен высказался о разрыве с Инной Белень.

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