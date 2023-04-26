Они с Романом Недзельским разошлись еще в конце 2022 года, но не хотели это афишировать.

55-летний музыкант Роман Недзельский, который сейчас служит в ВСУ, 25 апреля сообщил о том, что он развелся со своей женой, певицей Оксаной Билозир. Случилось это еще в декабре 2022 года, однако экс-супруги решили оставить развод в тайне хотя бы на первое время.

Всего Недзельский и Билозир были вместе больше 32 лет. Подробностями Роман поделился в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Просто банально я получил повестку в суд, и нас развели. Поскольку я в армии, я не мог прийти на судебное заседание. Меня три раза не было, и нас автоматически развели. И все. Я был против этого, но Оксана подала. Сегодня мы уже официально не являемся мужем и женой", - сказал Роман Недзельский.

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Причину развода он решил не называть. Недзельский добавил, что после почти 33-летнего брака они с экс-супругой вообще перестали поддерживать связь. Оксана, по словам Романа, вообще не интересуется тем, как у него дела в армии.

"Я же в армии. Меня больше года уже нет дома. У нас в армии есть очень большая проблема, когда мужчины служат, и получают информацию о том, что они теряют семьи. Я был одним из военных психологов, принимал эту информацию, как-то успокаивал. Но в то же время я знал, что у меня та же ситуация", - сказал Недзельский.

Сама Билозир новость о разводе никак не комментировала.

Напомним, Оксана Билозир упрекнула Полякову в отъезде во Францию и дружбе с Киркоровым.

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