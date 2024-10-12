Артистка отметила, что каждый человек несет ответственность за свои поступки.

Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о певице-предательнице Таисии Повалий, которая переехала в РФ и получила российский паспорт. Исполнительница ответила, обсуждала ли с коллегой ее позицию относительно войны в Украине.

Билозир отметила, что она знакома с Повалий. Однако, по словам звезды, они ни разу не обсуждали предательство Таисии и пророссийские взгляды. Оксана убеждена, что все украинские звезды-предатели из-за своего выбора несут тяжелое бремя, а не иметь возможности приехать на родину - это страшно, по ее мнению. Знаменитость добавляет, что каждый человек несет ответственность за свои поступки, и она не вправе кого-то осуждать.

"Каждый человек имеет право поступать так, как он считает нужным. Я уважаю право свободы выбора каждого человека. Я не поучаю людей. Я такого никогда не делала", - указала Билозир.

Также народная артистка вместе с интервьюером Эммой Антонюк обсудили вопрос того, что в Украине якобы "искусство вне политики".

"Ани Лорак, Лобода - это были очень известные украинские певицы, которым принадлежало медийное, эфирное время. Для них это была первая отмазка: "Мы - художники, мы вне этого всего", - сказала Антонюк.

Однако Билозир убеждена, что такого не было и искусство никогда не было вне политики. Она частично согласилась с Эммой, но добавила, что контекст был немного другим.

"Здесь была отмазка только тогда, когда речь шла о том, какую позицию ты принимаешь. Или позицию своего народа, или позицию, где тебе комфортно. И вот если выбрать позицию "где мне комфортно"... Ну, да, вот они такую позицию и выбирали. Это также их выбор. Каждый человек имеет право на собственный выбор", - поделилась Оксана.

Напомним, ранее Оксана Билозир неожиданно спела в Курской области. Артистка приехала к украинским военным.

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