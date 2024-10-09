Солист группы "Би-2" обратился к диктатору / фото инстаграм Левы

Певец и лидер российской группы "Би-2" Лева, который постоянно выражает поддержку Украине, неожиданно обратился к диктатору.

Мужчина опубликовал в своем Instagram фото Кремля, которое усыпано черепами. В посте под этим кадром он вспомнил о дне рождения Путина, которое было 7 октября.

"Ржавые листья осени породили бездарного политического бездельника. Впереди - тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб за миллиарды рублей. Интересно, можно ли было сп*здить больше", - написал музыкант.

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Скриншот поста Левы

Лева также вспомнил, что когда-то пришлось встретиться с диктатором. Это случилось на Новый год, когда тот решил потанцевать под композиции группы "Би-2". Однако сейчас певец отмечает, что Путин - президент смерти и публично обратился к нему с призывом прекратить кровавую войну в Украине:

"Хватит убивать людей. День рождения в ничтожестве. Сгинь, Путин! Всем станет веселее..."

Что известно о позиции группы "Би-2"

Участники группы поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения России. Эта антивоенная позиция привела к тому, что во многих российских городах стали массово отменять их концерты. Позже "Би-2" попали в "черный список" тех музыкантов, выступления которых нежелательны на территории РФ.

Группа "Би-2" / фото инстаграм Левы

Но это не остановило артистов продолжать осуждать кровавую политику Кремля. Более того, Лева признавался, что они финансово помогают ВСУ.

Напомним, ранее солист группы "Би-2" заявил, что больше не вернется в Россию.

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