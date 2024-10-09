Он посвятил пост Путину.

Певец и лидер российской группы "Би-2" Лева, который постоянно выражает поддержку Украине, неожиданно обратился к диктатору.

Мужчина опубликовал в своем Instagram фото Кремля, которое усыпано черепами. В посте под этим кадром он вспомнил о дне рождения Путина, которое было 7 октября.

"Ржавые листья осени породили бездарного политического бездельника. Впереди - тысячи убийств, миллионы искалеченных судеб за миллиарды рублей. Интересно, можно ли было сп*здить больше", - написал музыкант.

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Лева также вспомнил, что когда-то пришлось встретиться с диктатором. Это случилось на Новый год, когда тот решил потанцевать под композиции группы "Би-2". Однако сейчас певец отмечает, что Путин - президент смерти и публично обратился к нему с призывом прекратить кровавую войну в Украине:

"Хватит убивать людей. День рождения в ничтожестве. Сгинь, Путин! Всем станет веселее..."

Что известно о позиции группы "Би-2"

Участники группы поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения России. Эта антивоенная позиция привела к тому, что во многих российских городах стали массово отменять их концерты. Позже "Би-2" попали в "черный список" тех музыкантов, выступления которых нежелательны на территории РФ.

Но это не остановило артистов продолжать осуждать кровавую политику Кремля. Более того, Лева признавался, что они финансово помогают ВСУ.

Напомним, ранее солист группы "Би-2" заявил, что больше не вернется в Россию.

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