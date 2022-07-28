Такое желание выразил депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов.

Депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился к руководителю ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд группе "Би-2" в Россию.

Об этом сообщает ТАСС.

Кузнецов отметил, что участники группы занимают антироссийскую позицию. Он добавил, что группа отстранила от работы нескольких сотрудников, поддерживающих "спецоперацию".

Отметим, российская рок-группа "Би-2" после полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовала черный квадрат и написала "Нет войне". Однако вскоре данный пост был удален.

В апреле 2022 года они отменили запланированный на май концерт в Киеве и предложили слушателям приехать на их концерт в Лужниках.

Позже они отказались от выступления в Омске 28 апреля на стадионе СК "Красная звезда" из-за плаката "Zа президента".

Также российские власти составили "черный список" российских музыкантов, концерты которых признаны нежелательными. А все потому, что они осудили войну в Украине.

Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, Максим Покровский (Ногу свело!"), группа "Би-2", популярные рэперы Face и Моргенштерн и многие другие.

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