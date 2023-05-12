Теперь его активно критикуют в соцсетях.

Группа "Би-2" практически с самого начала полномасштабной войны покинула территорию страны-агрессора. Причиной отъезда музыканты назвали "политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью".

Сейчас фронтмен коллектива поставил на место фолловера, поздравившего артиста с Днем победы в социальной сети Instagram. Под публикацией Левы начались споры о том, кто же сегодня на самом деле является убийцей.

"Вы - убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия - только омерзение и брезгливость. Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила нашу страну. Читайте ваши "мракобесные" лекции в военкомате", - написал фронтмен коллектива "Би-2".

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Реакция соцсетей

"Печально, конечно, все это. Музыка должна быть вне политики"

"Все ваши песни теперь ничего не значат. Не вы ли пели про "бесплатно родину любить"?"

"Спасибо за вашу позицию. Браво"

"Уважение вам за позицию, за то, что ее озвучиваете, за творчество"

"Лёва, спасибо! Вы самые настоящие рокмузыканты, друзья и единомышленники, которые десятилетиями работают вместе. Победа будет за нами, за светлой силой! А тьма просто сгинет!"

Где сейчас группа "Би-2" и чем занимаются участники

Музыканты гастролируют по США. В России не осталось представителей этого коллектива.

К слову, ранее у них был запланирован концерт в Москве на 10 июня, но сейчас информации о нем на официальном сайте артистов не найти.

Ранее в сети появилась информация, что группе "Би-2" хотят запретить въезд в Россию.

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