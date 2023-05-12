Группа "Би-2" практически с самого начала полномасштабной войны покинула территорию страны-агрессора. Причиной отъезда музыканты назвали "политические взгляды и проблемы с концертной деятельностью".
Сейчас фронтмен коллектива поставил на место фолловера, поздравившего артиста с Днем победы в социальной сети Instagram. Под публикацией Левы начались споры о том, кто же сегодня на самом деле является убийцей.
"Вы - убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими с Украиной и Европой. Все, что вызывает сейчас путинская Россия - только омерзение и брезгливость. Я ни одного слова забирать не собираюсь. Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила нашу страну. Читайте ваши "мракобесные" лекции в военкомате", - написал фронтмен коллектива "Би-2".
Реакция соцсетей
- "Печально, конечно, все это. Музыка должна быть вне политики"
- "Все ваши песни теперь ничего не значат. Не вы ли пели про "бесплатно родину любить"?"
- "Спасибо за вашу позицию. Браво"
- "Уважение вам за позицию, за то, что ее озвучиваете, за творчество"
- "Лёва, спасибо! Вы самые настоящие рокмузыканты, друзья и единомышленники, которые десятилетиями работают вместе. Победа будет за нами, за светлой силой! А тьма просто сгинет!"
Где сейчас группа "Би-2" и чем занимаются участники
Музыканты гастролируют по США. В России не осталось представителей этого коллектива.
К слову, ранее у них был запланирован концерт в Москве на 10 июня, но сейчас информации о нем на официальном сайте артистов не найти.
Ранее в сети появилась информация, что группе "Би-2" хотят запретить въезд в Россию.