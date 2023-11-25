Лидер группы не скрывает, что поддерживает Украину.

Настоящий скандал разгорелся в России вокруг группы "Би-2". Причина в том, что лидер группы публично признался, что финансово помогает ВСУ.

По словам Левы, другие участники группы его поддерживают. Это заявление и вызвало волну хейта у путинистов.

Кроме того, та называемые общественники обратились в Генеральную прокуратуру, СК РФ и Министерство культуры России с требованием признать группу "Би-2" спонсорами терроризма и государственными изменниками.

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Подлила масла в огонь и российская актриса Яна Поплавская. Она прямо призвала Роскомнадзор "заблокировать" песни и видео группы, а Госдуму РФ - запретить въезд членам группы в Россию.

"Певец ртом Лева публично заявил, что спонсирует и будет спонсировать украинских националистов. При этом до последнего эти мрази пытались просунуть свои морды к российской кормушке. До сих пор на российском сервисе можно послушать и отдать свои деньги за музыку Би-2, а на российском видеохостинге можно смотреть клипы и даже донатить группе. А Би-2 получает авторские отчисления, которые идут на эти преступления. И есть Роскомнадзор, который занят всем, чем угодно, но не блокировкой иноагентов. И есть Госдума, которая закрывает глаза на возвращение поддерживающих Украину. И миллионы россиян, которые недоумевают, глядя на все происходящее", - заявила Поплавская.

Позиция "Би-2" по войне в Украине - главные новости

Члены коллектива открыто поддержали Украину после полномасщштабного вторжения России. Их позиция привела к тому, что в российских городах стали массово отменять концерты "Би-2".

Кроме того, в Москве составили "черный список" музыкантов, концерты которых признаны нежелательными из-за осуждения войны против Украины. Среди неугодных оказались Андрей Макаревич ("Машина времени"), Борис Гребенщиков ("Аквариум"), Валерий Меладзе, Максим Покровский (Ногу свело!"), группа "Би-2" и многие другие.

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