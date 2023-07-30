Вокалист Никита Прилуцкий пишет украинским звездам, предлагая им платное участие в "благотворительном" концерте.

Участник шоу "Україна має талант" попал в крупный скандал. Вокалист Никита Прилуцкий начал писать известным артистам с необычным предложением. Он заявил, что будет проводить "благотворительный" концерт якобы для сбора денег для детей Бахмута.

Однако Прилуцкий хочет, чтобы звезды платили ему за участие в этом концерте. По словам вокалиста, за возможность исполнить две песни и стать "экспертом мероприятия", каждому артисту нужно отдать по 500 долларов (около 18 тысяч гривень).

Прилуцкий заявил, что мероприятие якобы будет проходить в гольф-клубе "Оболонь". Он утверждает, что хедлайнером концерта будет известный певец Олег Скрипка и другие звезды.

Известно, что Прилуцкий обратился с таким предложением к артистам, чьи интересы представляет пиар-менеджер Катя Вареник. Она уже рассказала о странном концерте в Stories.

В комментарии для УНИАН Вареник отметила, что "приглашение" получила, в частности, певица Zelenooka.

Пиар-менеджер решила написать Прилуцкому, чтобы узнать все детали. Однако в ответ на запрос он начал хамить и отказался предоставлять доказательства своих "благих" целей. Опровергнуть подозрения о том, что вокалист хочет нажиться на вранье о детях из Бахмута, он не смог.

Помимо этого стало известно, вокалиста почему-то называют "народным артистом Украины". Именно так Прилуцкий подписан у кого-то в контактах.

Также вокалист предлагает свои услуги россиянам. Так, на Facebook он размещал объявление в паблике "Лазурный берег для русских". В декабре 2022 года, когда РФ уже почти год бомбила Украину и убивала мирное население, Прилуцкий зарабатывал тем, что учил детей россиян "актерскому мастерству".

Кто такой Никита Прилуцкий

Вокалист пытался попасть на шоу "Україна має талант". В 2021 году Прилуцкий пришел на кастинг, он стал одним из участников отбора. Однако его так и не взяли. Песня не впечатлила никого из судей, а Сергей Притула отмечал, что ему страшно за будущее молодежи, если творчество Прилуцкого считается адекватным. Сейчас вокалист преподает в киевской творческой студии NP.

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