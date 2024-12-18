Для ветерана войны важны, в частности, искренность, общение и совместное развитие.

Главный герой романтического шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько раскрыл пять правил, которых он придерживается в своих отношениях. Военный отметил, что для него важно, чтобы его избранница была открытой с ним и готовой к постоянному совместному развитию.

Об этих правилах Александр рассказал в своем Instagram. По словам 28-летнего общественного деятеля, одним из важнейших составляющих крепких отношений он считает постоянное общение. Мужчина убежден, что без разговоров и обсуждений счастливых и не очень моментов, у партнеров нет общего будущего.

"Открытый и честный диалог всегда помогает решить конфликты, если они возникают. Часто бывает так, что меня что-то волнует, и я начинаю надумывать лишнее, придумывая то, чего нет, потому что не решаюсь спросить. Но когда нахожу в себе смелость обсудить это - все оказывается значительно проще", - написал "Терен".

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Также важным аспектом для Будько также эмоциональная поддержка партнера. Защитник поделился, что он эмоциональный и у него импульсивный характер, поэтому часто он может довольно бурно реагировать на слова любимой. В то же время Александр всегда готов поддержать избранницу и разделить с ней сложные и радостные события.

Важную роль для "холостяка" играет и полное принятие в отношениях. По его мнению, нужно принимать своего партнера таким, какой он есть, и не пытаться менять или подстраивать человека под себя.

"Идеальных людей не существует - разве что в период влюбленности, когда все кажется безупречным. Впоследствии появляется быт и открываются новые стороны друг друга. Для меня важно принимать эти особенности, потому что именно они делают мою партнершу такой, какую я люблю. Каждый новый момент только добавляет глубины нашим отношениям", - добавил Александр.

Имеет значение для главного героя шоу и совместное развитие. "Терен" убежден, что партнеры не должны стоять на месте и уделять много времени личному развитию. Однако также он акцентировал и на том, что важно не забывать и об отношениях, и пытаться находить баланс между работой и личной жизнью.

В дополнение, Будько назвал интимность. Конечно, этот фактор играет важную роль в любых отношениях. Важно, чтобы партнеры подходили друг другу и приносили удовольствие. Однако ветеран войны также говорит, что в это понятие он вкладывает не только физическое взаимодействие.

"Так важно находить моменты, когда можно обнять друг друга, поделиться тайнами, мыслями или мечтами. А физическая близость, в свою очередь, еще больше укрепляет эмоциональную связь и нашу любовь", - убежден "холостяк".

К слову, на этой неделе выйдет уже восьмой выпуск проекта. Сейчас за сердце главного героя борются три девушки. В прошлом эпизоде шоу покинула Алина. На проекте остались Юстина, Анастасия и Инна.

Напомним, ранее Александр "Терен" намекнул на неожиданный поворот в финале шоу "Холостяк". Он также ответил на критику и хейтерские комментарии, которые часто появляются в соцсетях.

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