Ветеран войны рассказал, что первое возбуждение почувствовал через 2-3 месяца после потери ног.

Герой 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр Терен, который недавно пожаловался на монтаж в шоу. Ветеран войны поделился личным опытом возвращения к интимной жизни после ампутации. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Александр откровенно признался, что возвращение к нормальной жизни было полно физической и эмоциональной боли. Фантомные ощущения в ампутированных конечностях, неуверенность в себе и страх перед неизвестным - все это стояло на его пути. Но благодаря любви и поддержке своей девушки, а также благодаря несокрушимой силе воли, Терен смог преодолеть этот тяжелый этап.

"Через 2-3 месяца я почувствовал первое физическое возбуждение, но это были уже не те ощущения, что раньше: из-за недавней операции оно каким-то образом отдавало в конечности ног и вызывало дискомфорт. А как будет во время секса? И вот настало время моего первого раза. Никого не беспокоил мой новый вид - я чувствовал это, и поэтому еще больше начал принимать себя таким, каким стал", - признался Александр.

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Его опыт доказывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно обрести радость и полноту жизни.

"Знаю точно, что каждый воспринимает себя по-разному после ранения, и я просто хочу дать личный совет: всегда говорите со своим партнером, не бойтесь спрашивать, пробовать. Мы сами еще не знаем, как с этим жить и где наши границы. Любите друг друга независимо от внешнего состояния, наполняйте друг друга этим светлым чувством", - пояснил Александр Терен.

История "Терена" - это не только история о преодолении и мужестве. Это история о любви, которая исцеляет и вдохновляет. Она разрушает стереотипы об инвалидности и сексуальности, показывая, что настоящая любовь не имеет границ.

Напомним, Терен прокомментировал заявление скандальной блогерши относительно людей с инвалидностью.

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