Ветеран войны рассказал, что в финале шоу он растерялся.

Главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк", заинтриговал зрителей, намекнув на неожиданный финал проекта. Он также ответил на критику и хейтерские комментарии, которые часто появляются в соцсетях. Об этом 28-летний писатель рассказал на своей странице в Instagram .

Терен отметил, что финал будет непредсказуемым, а жизнь после него - еще больше. Он также прокомментировал мнение о том, что шоу имеет сценарий, спросив, почему тогда он был растерян в финале.

Военный отметил, что съемочный процесс длится несколько месяцев, и влюбленность не возникает за одну неделю. На обвинения в нарциссизме Терен ответил риторическим вопросом:

"А вы думаете на "Холостяка" берут людей, которые сами себе не нравятся?"

Кто такой Александр Терен

Александр "Терен" Будько - это не просто ветеран войны и общественный деятель, это настоящий символ несокрушимости и жажды жизни. Он потерял обе ноги во время боевых действий на Харьковщине, но не потерял веры в себя и свое будущее. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Александр ушел на фронт добровольцем. Он служил в 49-м отдельном стрелковом батальоне "Карпатская Сечь", где получил позывной "Терен".

В 2022 году во время выполнения боевого задания Александр получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Он прошел длительный процесс реабилитации и научился ходить на протезах.

Александр активно занимается общественной деятельностью, адвокатируя права людей с инвалидностью и ветеранов войны. Он является автором книги "История упрямого мужчины" и YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив", где проверяет доступность украинских городов для людей с инвалидностью.

Напомним, Терен эмоционально высказался о монтаже в "Холостяке".

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