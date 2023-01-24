Рассказываем о девушках, которые ранее боролись за сердце Алекса Топольского, но теперь счастливы с другими.

В январе закончился 12-й сезон шоу "Холостяк". Победу одержала Катя Лозовицкая. Как выяснилось на пост-шоу, Катя и Алекс расстались. Лозовицкая заявила, что Топольский не ухаживал за ней и не проявлял знаки внимания, а только требовал оды любви и признания в свой адрес.

Многие участницы реалити после такой информации с облегчением вздохнули, ведь им не пришлось проходить через все это, а некоторые и вовсе забыли о Топольском - теперь они счастливы с другими. Рассказываем, кто нашел свою любовь после финала "Холостяка-12".

Юлия Кравчук

Она сошла с дистанции на пути к отношениям с Алексом в пятом выпуске. На пост-шоу девушка рассказала, что сейчас она живет в Дубае и встречается с известным бразильским футболистом. Его имени Юля решила не раскрывать, однако убедила - в отношениях счастлива.

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Виктория Варлей

Известная украинская актриса сейчас живет в Майами. Долгое время она была фавориткой проекта и именно ей пророчили победу, однако Алекс попрощался с ней в девятом выпуске. Конечно, это немного расстроило Варлей, однако сейчас она счастлива.

После проекта Вика вышла замуж за некого Петра. Девушка призналась, что, кажется, нашла свое настоящее счастье.

Саша Погорелова

Саша покинула шоу "Холостяк-12" за шаг до финала. На пост-шоу подробности своей личной жизни она не афишировала, но призналась, что там сейчас "все хорошо".

Саша Мудрая

Мудрая - без преувеличения самая яркая участница шоу. Она дошла до финала и именно ей пророчили победу, однако Топольский попрощался с ней, сделав выбор в пользу Кати Лозовицкой. Это уже вторая попытка Саши найти любовь на проекте - ранее она принимала участие в литовской версии шоу "Холостяк", где тоже дошла до финала, но не победила.

В интервью после пост-шоу "Холостяк" участница романтического реалити Виктория Варлей рассказала, что еще в Харькове Саша Мудрая познакомилась с американцем, к которому переехала после начала активных боевых действий в феврале 2022. По словам Варлей, сейчас у Саши все хорошо и она счастлива.

Напомним, ранее "холостяк" Топольский публично оскорбил Сашу Мудрую, однако она не стала молчать и ответила.

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