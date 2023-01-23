Саша Погорелова защитила Лозовицкую.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Саша Погорелова на проекте подружилась с Катей Лозовицкой. Девушки продолжили общаться вне камер, поэтому Саша была в курсе итога шоу и знала, что после выключения камер Алекс Топольский расстался с победительницей.

На своей странице в Instagram Погорелова высказалась об отношениях Алекса и Кати и объяснила, почему их роман не продолжился.

"Катя очень чувствительна. И по-моему, она всегда вела себя очень достойно и женственно. Не было никаких сенсационных признаний и разоблачений. И последние события шокировали меня. Относительно Алекса, мое мнение вы слышали. А эту ситуацию Катя очень удачно прокомментировала в своем посту. Больше мне нечего добавить", - написала Саша.

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Она добавила, что смысла дальше дискутировать на эту тему нет: "Я думаю, каждый для себя сделал какие-то выводы и увидел, кто есть кто".

Алекс Топольский расстался с победительницей "Холостяка"

В финале шоу главный герой выбрал модель Катю Лозовицкую, однако вскоре они расстались. Девушка призналась, что у них разные взгляды на роль мужчины и женщины в отношениях. "Холостяк" же добавил, что после финала все его мысли были заняты финалисткой Сашей Мудрой. По его словам, это была одна из причин, почему их отношения с Катей не развивались.

В то же время друг Топольского - Слава Демин - на пост-шоу сказал, что Алекс был очень влюблен в Лозовицкую.

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