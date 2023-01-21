Многие после премьеры шоу начали обвинять Алекса в том, что он создал себе ложный образ, а также в том, что он бабник.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк", а также украинская актриса Виктория Варлей высказала свое мнение о главном герое Алекса Топольском. В интервью УНИАН Вика сказала, что на самом деле персонаж Топольского на ТВ не сильно отличается от того, что есть в реальной жизни.

"Алекс – человек с доброй душой. Он очень любит свою маму, друзей. Я думаю, что если бы он был плохим, то у него не было бы такой жизни и круга общения. Что касается интима... Он - хороший парень, у которого наверняка есть девушки, которые хотели бы пойти с ним на свидание. Не думаю, что он кого-то к чему-то склонял", - поделилась Виктория Варлей.

Сама она вспомнила девятую неделю, когда покидала шоу. Варлей говорит, что когда села в машину, у нее были двоякие чувства: с одной стороны грусть, ведь закончилась эта "сказка", а с другой стороны она хотела скорее увидеться с друзьями.

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Актриса добавила, что во время съемок у нее реально зарождались чувства к главному герою, но в условиях редких встреч, а также практически круглосуточного нахождения перед камерами, очень сложно раскрыться по-настоящему.

Холостяк-12: чем закончилась история любви

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая после выхода пост-шоу решила рассказать публике реальную причину расставания с Алексом Топольским. Оказалось, именно Катя стала инициатором разрыва. Причиной стало то, что Алекс не заботился о ней и не проявлял такого внимания, как было на проекте перед камерами.

Также УНИАН писал, что Варлей из "Холостяка" предположила, почему у них с Топольским не сложились отношения.

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