Актриса не скрывает, что иногда ей было трудно себя сдержать.

Актриса Виктория Варлей и одна из самых ярких участниц реалити "Холостяк-12" рассказала о скандале на проекте. Оказалось, что она была готова прибить свою конкурентку Сашу Мудрую.

В интервью УНИАН Варлей рассказала о том, удалось ли ей придерживаться своего золотого правила. Актриса старалась избегать конфликтов, однако ей все равно не удалось выйти "сухой из воды".

"Думаю, я могла сделать мудрее. Например, не говорить Саше Мудрой, что она - никто. Я могла себя сдержать, но на тот момент она меня уже так сильно достала, так меня раздражала, что я была готова ее просто там прибить, на тех диванах", - призналась Варлей.

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Также актриса рассказала, что она - холерик. Поэтому Варлей трудно игнорировать конфликты, она всегда реагирует на споры, однако никогда не начинает их первой.

"Поэтому, если в моей жизни случается такая ситуация, я стараюсь себя как-то защищать от этого. Я всегда говорю: если мы чего-то не видим, не слышим, то нас это не может как-то задеть. Поэтому меньше надо смотреть, читать или слушать кого-то, кто говорит о тебе какую-то ерунду. Вот единственное "золотое" правило", - отметила девушка.

Напомним, ранее стало известно, что Варлей из" Холостяка-12 " вышла замуж.

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