Оттуда девушка поблагодарила всех за поддержку, ведь после выхода в эфир финала романтического шоу Катя получила множество комментариев.

Вечером 13 января показали финал шоу "Холостяк". Главный герой Алекс Топольский сделал выбор в пользу Кати Лозовицкой.

Уже утром 14 января девушка обратилась к своим подписчикам в Instagram с благодарностью на положительные комментарии.

Из-за того, что в Киеве утром в субботу была объявлена воздушная тревога, девушка показала кадры из укрытия - воздушную тревогу она пережидала в ванной комнате.

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"Меня просто переполняют эмоции от вчерашнего просмотра и от ваших сообщений. Я так благодарна каждому за поддержку, за веру в нашу пару, веру в меня. Мне очень это ценно. Конечно, сейчас такой момент, я снова сижу в ванной. Утро началось не с кофе. Утро началось со взрывов. Но мы делали это раньше, сделаем снова. Надо перетерпеть это утро. Все обязательно будет хорошо. Главное - оставаться в укрытиях и в безопасных местах", - сказала Катя.

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Романтическую историю с Алексом Топольским в главной роли отсняли еще до 24 февраля и планировали показать весной 2022 года. Но полномасштабное вторжение РФ разрушило все планы и создатели были вынуждены отложить премьеру на неопределенное время.

Уже с конца октября прошлого года зрители с интересом наблюдали за тем, как происходит борьба за сердце Алекса Топольского. До финала дошли Саша Мудрая и Катя Лозовицкая.

Напомним, как сеть отреагировала на победительницу "Холостяка".

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