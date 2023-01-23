Девушка не смогла там найти свою любовь.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая ранее участвовала в аналогичном литовском проекте, однако построить отношения ей не удалось. В интервью УНИАН девушка рассказала, что не встретила на проекте мужчины, которого полюбила бы, поэтому через три месяца решилась прийти на украинский проект.

"Я действительно хотела влюбиться. Я с такой целью пришла на литовский проект. А через три месяца с такой же целью пришла на украинский "Холостяк". Ведь в литовском мне не удалось обрести свою любовь. Я решила не отчаиваться и попытаться сделать это в Украине", - сказала Мудрая.

Позже на своей странице в Instagram она рассказала, что литовская версия проекта немного отличается от украинской. Если в нашем "Холостяке" выбирает мужчина, то там - женщина.

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"Было восемь украинок и сколько-то там литовцев, точно не помню, потому что каждый день приходил новый, а кого-то из старых нам, девочкам, нужно было отправлять домой. Было прикольно… Я единственная, кто осталась без пары (еще литовец тоже), но лучше быть одной, чем с недоделкой. Поэтому это был классный опыт", - поделилась Саша.

Саша не победила в украинском "Холостяке"

Мудрая дошла до финала в 12 сезоне украинского шоу "Холостяк", но главный герой ее не выбрал. Позже Алекс Топольский сказал, что сделал неправильный выбор, ведь после финала все его мысли были заняты Сашей. Именно поэтому не развивались его отношения с победительницей Катей Лозовицкой.

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