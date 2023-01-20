Актриса призналась, что сейчас она очень счастлива.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк", актриса Виктория Варлей рассказала, что после завершения проекта встретила мужчину, за которого вскоре вышла замуж.

В интервью УНИАН девушка поделилась, что ее супруг Петр уже более 30 лет живет в Америке. Он - бизнесмен, а к шоу-бизнесу не имеет никакого отношения.

"Он стеснительный, все эти камеры - это не его", - сказала Варлей.

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Она добавила, что сейчас чувствует себя по-настоящему счастливой.

"Я влюблена, мои глаза горят. Каждое утро я просыпаюсь радостно, с мужчиной, с которым мне очень повезло", - добавила Виктория.

Актриса отметила, что большую часть времени теперь будет проводить в Америке. Однако в Украину она планирует приезжать, ведь очень скучает по родной стране.

Стоит отметить, что супруг Варлей уже был женат. У него есть сын.

Почему не сложились отношения Варлей и Топольского на "Холостяке"

Как призналась Виктория в интервью УНИАН, она психологически сильнее Алекса, поэтому в отношениях она подавляла бы его.

"Я считаю, что люди должны быть на одном уровне, или мужчина выше", - отметила Варлей.

При этом она сказала, что продолжает общаться с Топольским по рабочим вопросам. По ее словам, он - человек с доброй душой.

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