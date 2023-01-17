Топольский был удивлен реакцией Саши на проигрыш.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" сделал свой выбор в финале. Он признался в своих чувствах модели Кате Лозовицкой, а вот с Сашей Мудрой он попрощался.

На финальной церемонии он сказал, что отпускает ее и надеется, что и она сделает то же самое.

После окончания проекта Топольский дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о своих чувствах в момент прощания с Мудрой. Он сказал, что реакция Саши его удивила, ведь, сидя в машине, она не сказала ничего хорошего об их истории.

"Хочу сказать, что мне не жаль, что простился. Были моменты уныния за ту часть жизни, которую прошли с Сашей. Глубина и страсть были. Не то, чтобы мы стали родными людьми, но проект сблизил нас. Много ценных моментов было. Удивительно видеть такую реакцию", - сказал Алекс.

Сашу Мудрую захейтили после финала шоу

Хейтеры начали писать Алексу Топольскому негативные комментарии по поводу Саши Мудрой.

"Вообще не нравилась Мудрая, у нее на лице написано, что она змея какая-то. Особенно меня шокировал ее комментарий после того, как Алекс ей отказал", - написала подписчица.

Алекс ответил, что будет удалять и блокировать хейтеров, так как уважает каждую из участниц и не будет принимать оскорбления в их адрес.

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