Сейчас девушка очень счастлива.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Саша Мудрая после отказа в финале главного героя Алекса Топольского не отчаялась и таки нашла свою любовь. Еще будучи в родном Харькове, девушка познакомилась с американцем, к которому переехала в начале полномасштабного российского вторжения.

Как рассказала участница шоу Виктория Варлей в интервью Анне Олицкой, избранником Саши стал богатый человек, который выполняет все ее капризы.

"Ее сердце занято. У нее есть парень. Он американец. Я его видела, мы знакомы. Он ее старше, он где-то мой сверстник. Классный очень. Мы вместе ходили в музей здесь в Майами, потом ходили в ресторан. И потом они приезжали ко мне на пляж, мы сидели с моей собакой", - рассказала Варлей.

Актриса добавила, что Саша в этих отношениях - босс, а ее возлюбленный очень щедрый и готов выполнять все ее капризы.

Жизнь после проекта - что изменилось у Саши Мудрой

В интервью УНИАН девушка рассказала, что сейчас живет в Майами вместе со своим возлюбленным. По ее словам, "холостяк" Алекс Топольский пытался ее вернуть, но получил жесткий отказ.

Мудрая также поделилась, что когда Алекс узнал о ее новых отношениях, писал ей, что через два месяца она расстанется со своим мужчиной.

В пост-шоу "Жизнь после проекта" Топольский отметил, что все его мысли были заняты Сашей, несмотря на то, что в финале он выбрал Катю Лозовицкую.

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