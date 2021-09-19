Певице пришлось вызывать "скорую помощь", так как самостоятельно справиться с болью она не могла.

Украинская певица Оля Полякова во время тура по Западной Украине почувствовала невероятную боль в спине. В своем инста-блоге она рассказала, что ей даже пришлось вызывать "скорую помощь".

В Черновцах певица таки вызвала врачей, которые сделали ей лидокаиновую блокаду.

"Так, ребятки, вчера на концерте потянула спину. Вот сейчас доктор будет колоть мне лидокаиновую блокаду", - рассказала артистка.

Во время укола Оля не смогла сдержаться от боли и завизжала, при этом употребляя ненормативную лексику.

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Впервые громко о себе Полякова заявила в 2013 году с хитом "Шлепки". Клип на эту песню разрабатывал Потап. Следом за этим она представила ещё одну работу - "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек. Затем певица выпустила еще несколько хитов - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!" 1 февраля 2019 года вышел мини-альбом "Королева ночи". 18 ноября того же года певица представила песню и видеоклип "Эй, секундочку". 21 августа 2020 года исполнительница выпустила композицию "Белый танец".

Известно, что Оля Полякова в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Они воспитывают двоих дочерей - Марию и Алису.

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Автор: Диана Могилевич