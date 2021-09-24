Певица не против, чтобы ее дочки брали с него пример.

Эпатажная украинская певица Оля Полякова сделала довольно скандальное заявление о российском рэпере Моргенштерне, которого в Украине внесли в так называемый "черный список" Минюста – перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

О скандальном певце Полякова высказалась в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", запись которого опубликована на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

Выпуск посвящен воспитанию детей-подростков. И когда речь зашла о риске того, что ребенок может захотеть стать блогером или популярным вместо того, чтобы пойти учиться (как Моргенштерн, например), Полякова заявила:

"Давайте начнем с того, что Моргенштерн – глубоко талантливый человек. Это нужно тоже понимать. Пожалуйста, пробуйте – записывайте песни с матюками. Вот моя Маша пробует".

Читайте такжеОлю Полякову в розовом латексе раскритиковали за слишком вульгарные танцы (видео)При этом певица уверена, что ее дочь не променяет учебу в университете на эти попытки.

По ее словам, Маша – ответственная и самостоятельная девушка, она уже сейчас сама себе зарабатывает на жизнь, в частности, на рекламе в Instagram: "Я не даю своему ребенку деньги, вообще. Иногда она может мне позвонить, сказать: "Мам, ну, я совсем уже... мне не на чем ехать, мне на такси дай 200-300 гривень. Я ей пересылаю".

Ранее Оля Полякова раскрыла подробности интимной жизни с мужем и рассказала, как однажды довела свою дочь до слез.

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Автор: Виолетта Орлова