Украинская певица Злата Огневич рассказала, как провела вечер: пошла в супермаркет за вредностями, но не смогла себе позволить их и даже удивилась.
Об этом она рассказала в Instagram-сторис.
"Это что-то новенькое. Даже когда мне хочется сейчас съесть вредностей, я не могу", – призналась певица.
В итоге исполнительница отправилась за черным шоколадом с полезным составом, чтобы съесть "без вреда для фигуры".
"Сегодня вечер моих маленьких радостей", – написала она.
Злата отметила, что читает сейчас автобиографию голливудского актера Уилла Смита и очень потрясена: "Прям хочется пересмотреть все фильмы с ним".
Читайте также"Я тебя завалю": на Злату Огневич напал давний преследователь (видео)Напомним, ранее Злата Огневич искупалась в чане с горячей водой под открытым небом на морозе и тоже осталась под впечатлением.