Певица рассказала, как провела вечер.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как провела вечер: пошла в супермаркет за вредностями, но не смогла себе позволить их и даже удивилась.

Об этом она рассказала в Instagram-сторис.

"Это что-то новенькое. Даже когда мне хочется сейчас съесть вредностей, я не могу", – призналась певица.

В итоге исполнительница отправилась за черным шоколадом с полезным составом, чтобы съесть "без вреда для фигуры".

"Сегодня вечер моих маленьких радостей", – написала она.

Злата отметила, что читает сейчас автобиографию голливудского актера Уилла Смита и очень потрясена: "Прям хочется пересмотреть все фильмы с ним".

Читайте также"Я тебя завалю": на Злату Огневич напал давний преследователь (видео)Напомним, ранее Злата Огневич искупалась в чане с горячей водой под открытым небом на морозе и тоже осталась под впечатлением.

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