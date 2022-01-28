Певица ищет адвоката и обещает довести дело до конца.

Украинская певица Злата Огневич поделилась с фолловерами подробностями дела о своем преследователе. Звезда призналась, что судья отпустила сталкера на волю.

Об этом Огневич рассказала в Instagram-сториз.

После задержания преследователя Вадима Лебедя певица подала прошение в суд о том, чтобы его ограничили от приближения к ней. Впрочем, реакция судьи звезду ошеломила.

"Мы подали прошение о том, чтобы человека каким-то образом ограничили от приближения ко мне. И тут, женщина-судья, она даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, она нашла преступника, она его арестовала, она сделала все. Но судья решила не рассматривать этот очень мелкий, очевидно, для нее вопрос", - рассказала Злата.

Звезда заявила, что Лебедь сейчас находится на свободе, а его действия вполне непредсказуемы.

"По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть он может делать все, что захочет", - поделилась Огневич.

В суде Лебедь даже насмехался над Огневич. Певица рассказала, что преследователь с улыбкой сказал: "Я вам говорил, что мне ничего не будет".

Огневич подчеркнула, что на этот раз не собирается отступать. Она будет подавать в суд повторно и добиваться, чтобы ее обидчика отправили за решетку.

"Многие женщины на моем месте после отказа опускают руки. Я не буду опускать руки, я не отсиживаюсь в кустах и не бояться. Я буду добиваться справедливости в рамках закона. Я буду обращаться в суд, я буду привлекать журналистов. Для того, чтобы общество знало, такие случаи нужно наказывать и женщин нельзя обижать", - сказала Огневич.

Звезда добавила, что активно ищет адвоката.

Читайте такжеПреследователь Златы Огневич ранее публично хвастался, что угрожал ее убить (видео)Как сообщал УНИАН, 24 января украинская певица Злата Огневич сняла на видео своего преследователя, который не давал ей покоя в течение трех лет. Мужчина ехал в авто за машиной Златы, а затем начал ей угрожать расправой.

Звезда обратилась в полиции и написала заявление. 25 января Вадима Лебедя задержали.

Вас также могут заинтересовать новости: