Певица поделилась несколькими роликами в Instagram-сторис.

Украинская певица Злата Огневич встретилась в Буковеле со съемочной группой шоу "Светская жизнь" и показала, как они вместе с ведущей Катей Осадчей в одних купальниках на морозе грелись в чанах с горячей водой.

Видео исполнительница опубликовала в Instagram-сторис.

"Сегодня (31 января) был максимально приятный день по эмоциям, событиям… Оказывается, купаться в чанах на морозе под открытым небом – это вообще кайф самой наивысшей пробы. Ребята, если вы вдруг не пробовали, я вам рекомендую. Эти чаны можно всюду найти на западной Украине. Благо сейчас как раз та самая погода. Так круто", – поделилась Огневич.

"Мороз вокруг, а ты такой сидишь с закрытыми глазами и кайфуешь", – подписала она сторис.

Читайте такжеИрина Билык встретилась с давним другом и пообещала ему "настоящий борщ" (фото)Напомним, недавно Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном отдыхали в солнечном Таиланде.

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