Канадская певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше) прокомментировала заявление экс-возлюбленного, 50-летнего американского Илона Маска об их расставании.
Исполнительница ответила на вопросы американского таблоида Page Six по электронной почте.
По ее словам, после разрыва с основателем SpaceX и Tesla она будет колонизировать один из спутников Юпитера "для лесбийской космической коммуны".
Дословно она написала следующее:
"Я собираюсь колонизировать Европу (один из спутников Юпитера) отдельно от Илона с целью создать лесбийскую космическую коммуну".
Певица Grimes и Илон Маск
Читайте такжеАдель впервые представила всему миру своего бойфренда: сеть в восторгеИлон Маск и Клэр Буше стали парой в 2018 году.
В мае 2020 года у них родился сын. Мальчика они назвали довольно странным именем X AE A-XII.
На днях Маск заявил, что они с Grimes "наполовину расстались" из-за проживания в разных городах.
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