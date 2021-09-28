Певица прокомментировала заявление бизнесмена об их расставании.

Канадская певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше) прокомментировала заявление экс-возлюбленного, 50-летнего американского Илона Маска об их расставании.

Исполнительница ответила на вопросы американского таблоида Page Six по электронной почте.

По ее словам, после разрыва с основателем SpaceX и Tesla она будет колонизировать один из спутников Юпитера "для лесбийской космической коммуны".

Дословно она написала следующее:

"Я собираюсь колонизировать Европу (один из спутников Юпитера) отдельно от Илона с целью создать лесбийскую космическую коммуну".

Певица Grimes и Илон Маск

Читайте такжеАдель впервые представила всему миру своего бойфренда: сеть в восторгеИлон Маск и Клэр Буше стали парой в 2018 году.

В мае 2020 года у них родился сын. Мальчика они назвали довольно странным именем X AE A-XII.

На днях Маск заявил, что они с Grimes "наполовину расстались" из-за проживания в разных городах.

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Автор: Катерина Шварц