Илон Маск с певицей Grimes назвали сына в честь искусственного интеллекта и истребителя (фото)

Мальчик родился 4 мая.

Гендиректор Tesla Илон Маск и певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше) объяснили, что значит имя их новорожденного сына – X Æ A-12.

Читайте такжеВпервые ела три раза в день: подруга Илона Маска рассказала о беременности (фото)Как написала в своем Twitter девушка, X – это неизвестная переменная; Æ – ее эльфийское произношение Ai (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 – предшественник SR-17 (их с Маском любимого истребителя).

«У него нет ни оружия, ни противовоздушной обороны. Прекрасен в бою, но не опасен», – отметила она.

В свою очередь Маск уточнил название истребителя – SR-71, а не SR-17, но в остальном подтвердил интерпретацию своей девушки.

Как ранее писал УНИАН, 4 мая у Маска и Grimes родился сын. Для певицы он стал первым ребенком, тогда как у основателя SpaceX уже есть пять детей от первого брака.