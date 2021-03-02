Певица Grimes продала коллекцию крипто-арта за $6 миллионов (видео)

Объекты из коллекции представляют собой NFT-токены. Это уникальные криптоединицы, которые нельзя воссоздать или обменять.

Канадская певица Grimes (настоящее имя – Клэр Буше), которая родила сына миллиардеру Илону Маску, продала на криптоаукционе коллекцию цифрового искусства «WarNymph Collection Vol. 1» за 6 миллионов долларов. Читайте такжеGrimes показала подросшего сына Илона Маска (фото)Как пишет Tj, в собрание вошли десять работ. Объекты из коллекции представляют собой NFT-токены. Это уникальные криптоединицы, которые нельзя воссоздать или обменять. Некоторые из них – неподвижные изображения, другие – анимации «Смерть стариков», «Земля» и «Марс». Несколько произведений сопровождаются специально записанными треками «Mars Theme», «Ærythe» и «Anhedonia». Работы певица создала со своим братом Маком Буше. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nifty Gateway (@nifty_gateway) Часть вырученных средств они планируют направить организации Carbon180, которая занимается программами по снижению уровня выбросов парниковых газов. «WarNymph – богиня нового генезиса. Она борется с разрушительной силой устаревших идей и системным упадком, угрожающим будущему. Она воплощает в себе силу вечного возрождения, которая проявляется в состоянии бесконечного младенчества, когда она сбрасывает свою старую кожу разложения», – так описывается искусство Grimes. Grimes: что известно о певице Клэр Буше родилась 17 марта 1988 и выросла в Ванкувере.

В 2006 году переехала в Монреаль, где поступила в Университет Макгилла.

Во время учебы в университете изучала также русский язык. Хорошо знакома с творчеством Анны Ахматовой. Позже бросила учебу ради музыки в начале 2011 года.

В 2010 дебютировала с альбомом Geidi Primes, затем выпускает альбом Halfaxa.

26 июня 2014 года опубликовала новый сингл «Go» совместно с музыкантом Blood Diamonds.

8 марта 2015 года выпустила видеоклип «REALiTi», который сама же срежиссировала.

20 октября 2015 года анонсировала свой новый альбом Art Angels.

В 2016 году планировала выпустить B-side к альбому Art Angels, однако релиз альбома был отменен.

3 августа 2016 на радиостанции Beats 1 состоялась премьера песни «Medieval Warfare», которая вошла в саундтрек американского боевика «Отряд самоубийц». Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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