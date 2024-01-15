Ведущая ждет третьего ребенка в марте.

Ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая сейчас беременна в третий раз, откровенно рассказывает о своей жизни и материнстве в инстаграме. Недавно женщина исчезла на некоторое время из соцсети, однако уже успела вернуться и рассказать о своих делах.

"Два дня была дома. Суббота и воскресенье были выходными. Такая была потребность побыть дома, наиграться с детками, наесться, наспаться, ничего не делать. Такая маленькая, но очень нужная радость", - подчеркнула Лилия.

Далее Ребрик поблагодарила всех тех, кто пишет слова поддержки и беспокоится о ее состоянии. Она говорит, что чувствует себя по-другому.

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"Я чувствую себя прекрасно. Росту. Настроение прыгает. Гормоны бурлят, но все хорошо. Это жизнь", - ответила ведущая.

Напомним, Лилия Ребрик рассказывала, что только недавно ей удалось побороть токсикоз. По ее словам, эта беременность проходит легче, чем две предыдущие.

Сейчас она вместе с мужем хореографом Андреем Диким воспитывает 12-летнюю дочь Диану и 6-летнюю Полину. Имя для третьей дочери Лилия пока держит в секрете. Рожать ведущая планирует в Украине уже в марте.

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