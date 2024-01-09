Женщина заговорила о своем самочувствии.

Недавно 42-летняя актриса и ведущая Лилия Ребрик рассказала в сети, тяжелее ли проходит ее третья беременность.

"Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз, наконец, на шестом месяце, организм дал мне возможность насладиться своим "интересным состоянием" без токсикоза. Я его поборола. Так что уже месяц кайфую", - рассказала Лилия.

Также подписчики поинтересовались, есть ли уже варианты имени для третьей дочери. Ребрик отметила, что это самый распространенный вопрос и они с семьей уже выбрали одно имя и так обращаются к малышке. Однако только после встречи решат, подходит ли оно ребенку. Лилия говорит, что имя должно хорошо сочетаться с фамилией Дикая, а это не так просто. Будет ли сразу показывать лицо дочери в сети – женщина еще не решила.

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Напомним, Лилия Ребрик объявила о пополнении осенью. Уже в марте ее семья станет многодетной. Ведущая планирует рожать в Украине.

Сейчас она вместе с мужем хореографом Андреем Диким воспитывает 12-летнюю дочь Диану и 6-летнюю Полину.

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