Актер устал от известности.

Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт решил бросить карьеру актера после рождения дочери.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Как сообщается, Руперт Гринт признал, что появление маленькой дочери заставило его задуматься об уходе из актерской индустрии.

Актер признал, что никогда не чувствовал себя "комфортно", будучи знаменитым, и подумывал заняться другой работой.

"Я всегда думал о том, чтобы уйти от актерского мастерства, и то, что я стал отцом, усилило эти чувства. Не поймите меня неправильно, я люблю работать над сериалом "Слуга" и чувствую себя очень комфортно на телевидении. Но "Поттер" появился в таком юном возрасте, что мне было трудно иметь дело со славой", - рассказал Гринт.

Руперт Гринт стал папой: что известно

Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли, и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями весной прошлого года.

У звездных родителей родилась девочка. Ребенка назвали Венсдей.

Дэниел Рэдклифф прокомментировал рождение дочери у Руперта Гринта и назвал это событие «очень странным».

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Перевод: Екатерина Лиманская