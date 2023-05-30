Поклонники активно комментируют их общее фото.

Российский шоумен Максим Галкин похвастался помолодевшим видом своей супруги Аллы Пугачевой. Он опубликовал в соцсетях их общее фото, где видно, что 74-летняя Примадонна выглядит восхитительно.

Она позирует с распущенными кудрявыми локонами и легким макияжем. Алла Борисовна, как и ее супруг, мило улыбаются в камеру. Заметно, что они счастливы вместе.

Стоит отметить, что этот снимок вызвал ажиотаж в сети. Россияне взбунтовались против звездного семейства. Они пишут, что им уже надоело смотреть на лица Галкина и Пугачевой.

Видео дня

А вот украинцы поддержали супругов и отметили, что благодарны им за всю помощь, которую они оказывают нам в такие сложные времена. Кроме того, украинцы назвали их сладкой парочкой.

Что пишут в сети

"Алла Борисовна выглядит шикарно"

"Какие же вы красивые, очень-очень сильно люблю вас"

"Любовь спасет мир. Счастья вам!"

"Это лучшее, что мы сегодня видели"

"В глазах видны разум и доброта. Видно, что люди познали этот мир. Дай Бог здоровья вашей семье"

Напомним, ранее Галкин показал, как проводит время с сыном.

Вас также могут заинтересовать новости: