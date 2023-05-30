Российский шоумен Максим Галкин похвастался помолодевшим видом своей супруги Аллы Пугачевой. Он опубликовал в соцсетях их общее фото, где видно, что 74-летняя Примадонна выглядит восхитительно.

Она позирует с распущенными кудрявыми локонами и легким макияжем. Алла Борисовна, как и ее супруг, мило улыбаются в камеру. Заметно, что они счастливы вместе.

Стоит отметить, что этот снимок вызвал ажиотаж в сети. Россияне взбунтовались против звездного семейства. Они пишут, что им уже надоело смотреть на лица Галкина и Пугачевой. 

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А вот украинцы поддержали супругов и отметили, что благодарны им за всю помощь, которую они оказывают нам в такие сложные времена. Кроме того, украинцы назвали их сладкой парочкой.

Что пишут в сети

  • "Алла Борисовна выглядит шикарно"
  • "Какие же вы красивые, очень-очень сильно люблю вас"
  • "Любовь спасет мир. Счастья вам!"
  • "Это лучшее, что мы сегодня видели"
  • "В глазах видны разум и доброта. Видно, что люди познали этот мир. Дай Бог здоровья вашей семье"

Напомним, ранее Галкин показал, как проводит время с сыном.

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