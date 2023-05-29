Теперь суд запретил Примадонне продавать свою недвижимость.

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин выехали из РФ в Израиль. Сейчас супруги продают свое имущество на территории страны-агрессора. Недавно сообщалось, что Алла Борисовна продала свое имущество в России, однако некоторые сделки заблокировали.

Так, суд наложил запрет на продажу имущества из-за долга, который абсолютно внезапно нашли у Пугачевой. Как сообщают росСМИ, у звезды обнаружили неуплату за аренду участка в деревне Бережки Московской области. Речь идет о береговой линии, которую по закону нельзя продать, но можно взять в аренду. Арендовала ее певица с 1990 года.

В связи с отъездом из России жена Максима Галкина не внесла очередной платеж, поэтому теперь за ней числится долг на 44 тысячи рублей (немного больше 20 тысяч гривень) плюс пени - еще 7 тысяч. По этому причине районная администрация Бережков обратилась в суд.

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"Ограничения могут быть наложены в судебном порядке из-за каких-либо взысканий - налоговых, арендных задолженностей и так далее. Полагаю, это связано именно с долгом Аллы Пугачевой за арендованный участок. Чтобы взыскать финансовые обязательства, законодатель блокирует сделку купли-продажи. В любом случае, ограничения накладываются только судом и исполняются судебными приставами", - заявили российские юристы в комментарии прессе.

Почему Алла Пугачева уехала из России

Алла Борисовна Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула территорию страны-агрессора сразу после начала полномасштабной войны. Семья осудила агрессию и убийства мирных граждан, за что нарвалась на критику со стороны своих соотечественников.

Комик Максим Галкин даже был признан "иноагентом" - в РФ его обвинили в том, что он якобы действует по заказу украинской власти и получает за это деньги.

Ранее сообщалось, что Пугачева продала все имущество в России.

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