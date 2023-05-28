Дети и внуки певицы больше не живут в РФ.

Известная певица Алла Пугачева, которая вместе со своим мужем Максимом Галкиным не поддержала путинскую агрессию, уже давно не живет в РФ. Однако не вся семья Примадонны сразу покинула территорию страны-агрессора.

Известно, что старший внук Пугачевой Никита Пресняков выехал из РФ еще год назад. Однако его мать Кристина Орбакайте и брат Дени Байсаров продолжали там оставаться. Недавно же стало известно, что дочь Пугачевой тоже решила выехать из РФ, причиной она называла гастроли по миру.

А теперь же росСМИ сообщили, что на переезд решился младший внук Примадонны. Дени Байсаров "бежал" из РФ последним. Это, как утверждают пропагандистские издания страны-агрессора, рассказала домработница Пугачевой.

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Также она подтвердила, что Орбакайте не находится в РФ. По словам домработницы, она хотела бы поговорить с дочерью Пугачевой, но у нее нет ее американского номера.

Куда именно выехал Дени Байсаров - не сообщается. РосСМИ предполагают, что он отправился в США, где находится его брат Никита Пресняков. Там же может быть и Кристина Орбакайте. Ее дочь Клавдия Земцова также не в РФ, девочка живет вместе со своим отцом за границей. А сама Пугачева вместе с мужем и двумя младшими детьми находятся в Израиле.

Пугачева и Галкин - последние новости

Недавно стало известно, что о Примадонне высказалась ее "заклятая конкурентка" Маша Распутина. Она поддерживает путинский режим, а потому критикует тех, кто выступил против войны в Украине. Распутина заявила, что она талантливее Пугачевой.

Также появилась информация о том, что Примадонна могла отвернуться от своей старшей дочери. Она не поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения, хотя ранее часто делала это публично.

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