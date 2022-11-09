Российский певец Филипп Киркоров сейчас находится в большом туре по разным странам. Ни один его концерт не обходится без каких-то инцидентов.
Например, на концерте в Ташкенте он с матами обратился к певице Наргиз, указав на ее внешность. В Узбекистане он и вовсе оконфузился тем, что во время исполнения песни сбился с музыкального настроя после того, как зрители не подпели ему во время припева.
На концерте в Алматы он и вовсе появился перед публикой в капроновых лосинах поверх черных трусов, что вызвало волну негатива у людей. Теперь же в сети появилось видео, где Киркоров спустился со сцены в зал и ударил зрителя по лицу букетом роз. Такое поведение артиста шокировало публику - о чем они и написали в сети.
Реакция сети на поступок Филиппа Киркорова
- "По нему давно психушка плачет"
- "Охамел, слов нет! Лечиться ему надо, осень, обострение! Ему всё с рук сходит, обнаглел до предела! Неужели не понимает, что теряет аудиторию?!"
- "Кто он такой? Кто? Почему такое поведение к зрителям? Мы деньги ему платим и что получаем!? Надо гнать его и наказывать! Кстати и званий лишать"
- "Что эта падаль творит? Ну, есть же закон? Почему их за хулиганство не привлекают?"
Директор Киркорова отреагировала на инцидент
Директор Екатерина Успенская заявила, что Киркоров отхлестал букетом не зрителя, а своего сотрудника. Один из членов команды якобы не пропускал фанатов к сцене, за что и получил от Бедросовича, пишет SHOT.
Напомним, ранее путинист Киркоров вызверился на российскую телеведущую и пригрозил расправой.