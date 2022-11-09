Артист попал в очередной скандал.

Российский певец Филипп Киркоров сейчас находится в большом туре по разным странам. Ни один его концерт не обходится без каких-то инцидентов.

Например, на концерте в Ташкенте он с матами обратился к певице Наргиз, указав на ее внешность. В Узбекистане он и вовсе оконфузился тем, что во время исполнения песни сбился с музыкального настроя после того, как зрители не подпели ему во время припева.

На концерте в Алматы он и вовсе появился перед публикой в капроновых лосинах поверх черных трусов, что вызвало волну негатива у людей. Теперь же в сети появилось видео, где Киркоров спустился со сцены в зал и ударил зрителя по лицу букетом роз. Такое поведение артиста шокировало публику - о чем они и написали в сети.

Видео дня

Реакция сети на поступок Филиппа Киркорова

"По нему давно психушка плачет"

"Охамел, слов нет! Лечиться ему надо, осень, обострение! Ему всё с рук сходит, обнаглел до предела! Неужели не понимает, что теряет аудиторию?!"

"Кто он такой? Кто? Почему такое поведение к зрителям? Мы деньги ему платим и что получаем!? Надо гнать его и наказывать! Кстати и званий лишать"

"Что эта падаль творит? Ну, есть же закон? Почему их за хулиганство не привлекают?"

Директор Киркорова отреагировала на инцидент

Директор Екатерина Успенская заявила, что Киркоров отхлестал букетом не зрителя, а своего сотрудника. Один из членов команды якобы не пропускал фанатов к сцене, за что и получил от Бедросовича, пишет SHOT.

Напомним, ранее путинист Киркоров вызверился на российскую телеведущую и пригрозил расправой.

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