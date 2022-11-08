Публика не была готова к такому весьма смелому "луку" поп-певца.

Так и не осудивший войну РФ против Украины Филипп Киркоров продолжает колесить со своими концертами по миру. В этот раз он выступил в Алматы и шокировал публику своим нарядом.

Как можно увидеть на опубликованных в сети видео с концерта в Казахстане, артист вышел на сцену в капроновых лосинах поверх черных трусов. Публика не была готова к такому.

Как сеть отреагировала на треш-образ Киркорова

В сети бурно отреагировали на "лук" поп-короля российской эстрады, многим он не понравился:

Видео дня

"Как теперь это развидеть?"

"Фанаты из Казахстана, как вы там?"

"Убожество какое!"

"Фууу"

"Пи*дец"

"Это Лолита в таком же комбезе в Баку выступала?".

После волны критики в сети появилось объяснение Киркорова, почему он предстал в таком странном одеянии на концерте. Он утверждает, что команда его пранканула.

Как Лолита шокировала мир треш-нарядом

Ранее похожим треш-нарядом опозорилась запрещенная в Украине певица Лолита. На фестивале "Жара" в Баку во время одного из выступлений артистка сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.

Внешний вид певицы ошеломил присутствующих. Пользователи соцсетей активно обсуждали его.

Позже на AliExpress нашли обтягивающее прозрачное трико, похожее на то, в котором Лолита Милявская выступила на фестивале. Оно стоило около 370 гривень.

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