Так и не осудивший войну РФ против Украины Филипп Киркоров продолжает колесить со своими концертами по миру. В этот раз он выступил в Алматы и шокировал публику своим нарядом.
Как можно увидеть на опубликованных в сети видео с концерта в Казахстане, артист вышел на сцену в капроновых лосинах поверх черных трусов. Публика не была готова к такому.
Как сеть отреагировала на треш-образ Киркорова
В сети бурно отреагировали на "лук" поп-короля российской эстрады, многим он не понравился:
- "Как теперь это развидеть?"
- "Фанаты из Казахстана, как вы там?"
- "Убожество какое!"
- "Фууу"
- "Пи*дец"
- "Это Лолита в таком же комбезе в Баку выступала?".
После волны критики в сети появилось объяснение Киркорова, почему он предстал в таком странном одеянии на концерте. Он утверждает, что команда его пранканула.
Как Лолита шокировала мир треш-нарядом
Ранее похожим треш-нарядом опозорилась запрещенная в Украине певица Лолита. На фестивале "Жара" в Баку во время одного из выступлений артистка сняла с себя накидку и оказалась в "голом" комбинезоне на сцене.
Внешний вид певицы ошеломил присутствующих. Пользователи соцсетей активно обсуждали его.
Позже на AliExpress нашли обтягивающее прозрачное трико, похожее на то, в котором Лолита Милявская выступила на фестивале. Оно стоило около 370 гривень.