Артисту не подпели зрители, а потом он сбился с музыкального настроя.

Недавно фанат Путина Филипп Киркоров дал концерт в Ташкенте. Там он оскандалился тем, что прямо со сцены "наехал" на известную российскую певицу Наргиз. Также в сети опубликовали еще одно интересное видео с мероприятия, на котором артист по-настоящему опозорился.

Во время исполнения песни зрители не подпели Филиппу Бедросовичу во время припева, а потом он, видимо, растерялся и окончательно сбился с музыкального настроя - пел совершенно не попадая в такт музыки.

Конфликт Наргиз и Киркорова

Певица Наргиз опубликовала у себя в блоге афишу с концертом Крикорова и подписала: "Понаехали, блин". Киркорова это очень задело, поэтому на концерте он уделил этому внимание. Со сцены артист-путинист сказал:

Видео дня

"Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?"

Напомним, недавно путинист Киркоров публично послал журналистку. В биографии Филиппа Киркорова это уже не первый случай конфликта с журналистами.

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