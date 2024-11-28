Певец рассказал, когда впервые попробовал запрещенные вещества.

Известный украинский певец, лидер группы "ТНМК" Фагот или Олег Михайлюта признался, что пробовал наркотики. Артист рассказал, когда это произошло впервые, а также рассказал, как часто алкоголю есть место в его жизни.

В интервью "33 вопроса от Люкс ФМ" знаменитость поделился, что, когда ему было 28 лет, он попробовал марихуану. Долгое время исполнитель не хотел соглашаться на предложения знакомых что-то пробовать новое, но однажды все же не удержался. Были в жизни Михайлюты и более тяжелые запрещенные вещества, в частности, кокаин. Его он впервые попробовал в 44 года.

"Я в этих делах очень поздний. Я и "траву" попробовал в лет 28, кажется. Тогда понимал, что мне это не надо, неинтересно это. А потом приходит такой момент, кто-то угощает - и ты думаешь: "А почему бы и нет?". Хотя и до этого меня угощали, но отказывался. Я когда-то прочитал, что когда ты попробуешь наркотик, то в старости по волосам можно понять, когда и что употреблял. Эта мысль меня так и остановила", - поделился звезда сцены.

По словам 50-летнего Фагота, сейчас он не употребляет никаких наркотических веществ. Однако он не скрывает, что в его жизни есть место алкоголю. На вопрос ведущего о том, как часто Олег может употреблять спиртное, он говорит "много". В то же время у певца не бывает утром похмелья, сколько бы он ни выпил.

"Не знаю, плюс это или минус, но у меня нет "бодунов", поэтому могу выпить много, могу намешать много выпивки, но проснусь более-менее свежим. За это меня ненавидят друзья", - с юмором рассказал Михайлюта.

Напомним, ранее известный украинский певец впервые рассказал о драке с Фаготом. Недоразумение у артистов возникло во время модного показа.

Вас также могут заинтересовать новости: